Зоран Лукич: "Не вижу причин, чтобы не попытаться обыграть УНИКС"

«В первую очередь нам нужно исправить ошибки, допущенные в предыдущем матче с «Зенитом». Это главное! Играть нужно все 40 минут, а не 37 и потом позволять себе уснуть на три минуты, как в той встрече. Если мы покажем в матче, то что показывали на тренировках в последние дни, не вижу причин, чтобы не побороться и не попытаться обыграть УНИКС», —приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода».