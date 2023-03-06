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1 час назад

Зоран Лукич: не вижу причин, чтобы не попытаться обыграть УНИКС

Чемпионат.com

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич дал комментарий относительно предстоящего домашнего матча в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Встреча состоится сегодня, 6 марта. Начало запланировано на 19:00 мск.

Зоран Лукич: "Не вижу причин, чтобы не попытаться обыграть УНИКС"
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«В первую очередь нам нужно исправить ошибки, допущенные в предыдущем матче с «Зенитом». Это главное! Играть нужно все 40 минут, а не 37 и потом позволять себе уснуть на три минуты, как в той встрече. Если мы покажем в матче, то что показывали на тренировках в последние дни, не вижу причин, чтобы не побороться и не попытаться обыграть УНИКС», —приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Баскетбол,Зенит,
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