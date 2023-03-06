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1 час назад

НБА и Nike, а также другие спонсоры заинтересованы в восстановлении имиджа Джа Морэнта

Sports.ru

Крупные американские компании Nike и Powerade, которые заключили спонсорские соглашения с Джа Морэнтом «очень заинтересованы» в реабилитации игрока «Мемфиса».

НБА и Nike прокомментировали поведение Джа Морэнта
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом написал обозреватель The Athletic Сэм Эмик.

«Решение публично продемонстрировать то, что в НБА просто не могут терпеть и то, что вызывает все эти печальные воспоминания об оружейной саге с участием Гилберта Аренаса и Джавариса Криттентона в 2010 году, ставит комиссионера НБА Адама Сильвера в незавидное положение, а также требует жесткой реакции. Ставки для НБА высоки. Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт и Стеф Карри постепенно приближаются к завершению карьеры, а Морант как раз на пути к тому, чтобы стать одним из следующих великих игроков.

Люди из Nike и Powerade, с которыми Джа заключил крупные рекламные контракты, также очень заинтересованы в восстановлении его имиджа», – пишет Эмик.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. На видео, которое широко распространилось в Интернете, игрок танцует топлесс в ночном клубе, а затем поднимает пистолет над головой. На заднем плане видно танцующих женщин.

Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

Морэнт принес извинения за инцидент.

Баскетбол,Адам Сильвер,Джеймс Леброн,Гилберт Аренас,
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