НБА и Nike прокомментировали поведение Джа Морэнта

«Решение публично продемонстрировать то, что в НБА просто не могут терпеть и то, что вызывает все эти печальные воспоминания об оружейной саге с участием Гилберта Аренаса и Джавариса Криттентона в 2010 году, ставит комиссионера НБА Адама Сильвера в незавидное положение, а также требует жесткой реакции. Ставки для НБА высоки. Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт и Стеф Карри постепенно приближаются к завершению карьеры, а Морант как раз на пути к тому, чтобы стать одним из следующих великих игроков.



Люди из Nike и Powerade, с которыми Джа заключил крупные рекламные контракты, также очень заинтересованы в восстановлении его имиджа», – пишет Эмик.