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1 час назад

Бывший боец UFC обвинил Леброна Джеймса в употреблении допинга

Lenta.ruиещё 1

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Чейл Соннен обвинил американского баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в употреблении допинга. Его слова приводит Sportskeeda.

Экс-боец UFC обвинил Леброна Джеймса в употреблении допинга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если бы мир понял, что сделал Леброн. Если бы вы знали, как работают усилители производительности, то поняли бы, что это имеет значение», — сказал Соннен, подчеркнув, что знает, о чем говорит, потому что у них был один и тот

Соннен заявил, что Джеймс принимает эритропоэтин (ЭПО). «ЭПО увеличивает количество эритроцитов, а это повышает выносливость, и ты можешь играть весь матч», — объяснил боец влияние препарата.

8 февраля 38-летний Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он побил рекорд бывшего игрока «Лейкерс» Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных в карьере очков. На данный момент в его активе 38450 очков.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Его по четыре раза называли самым ценным игроком регулярного чемпионата и плей-офф. В составе сборной США спортсмен выиграл Олимпийские игры в 2008 и 2012 годах.

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