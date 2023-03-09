Джей Ар Смит: "Играть с Леброном — это и счастье, и проклятие"

«Честно говоря, играть с Леброном — и счастье, и проклятие. Я обожаю его, мне нравилось играть с ним в одном команде, потому что лично я только прибавляю под давлением, но многим это не подходит. Всё может повернуться так, что все будут вокруг задаваться вопросом, что ты сделал, чтобы помочь ему выиграть. Да, у него могло быть 40 очков, 15 подборов и девять очков, но он тоже мог сделать что-то не так.