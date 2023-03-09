Джа Морант пропустит ещё минимум четыре матча НБА

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант пропустит ещё как минимум четыре игры регулярного чемпионата НБА, несмотря на то, что полиция Глендейла закрыла дело в его отношении.

Напомним, ранее полиция расследовала дело Моранта после того, как он вышел в эфир одной из социальных сетей с пистолетом в руках. Игрок уже пропустил два матча чемпионата и в обоих «Гриззлиз» потерпели поражения.

В «Мемфисе» приняли решение не привлекать Моранта к матчам ещё как минимум неделю, сообщает Washington Post. За это время команда проведёт четыре игры.

При этом ни клуб, ни лига не делали официальных заявлений по поводу отстранения Моранта.