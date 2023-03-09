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11 минут назад

Названы самые богатые спортсмены в истории

Lenta.ru

Спортивный журнал Sportico назвал список самых богатых спортсменов в истории. Он доступен на сайте издания.

Названы самые богатые спортсмены в истории
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лидером рейтинга стал американский баскетболист Майкл Джордан, заработавший за свою карьеру 3,3 миллиарда долларов. Со второго по четвертое место заняли гольфисты Тайгер Вудс (2,5 миллиарда), Арнольд Палмер (1,7 миллиарда), Джек Никлаус (1,63 миллиарда). На пятом месте расположился португальский футболист Криштиану Роналду с 1,58 миллиарда долларов.

На шестом месте оказался баскетболист Леброн Джеймс — 1,53 миллиарда. На седьмом месте расположился аргентинский футболист Лионель Месси (1,48), на восьмом — американский боксер Флойд Мейвезер (1,41), на девятом — швейцарский теннисист Роджер Федерер (1,38), на десятом — американский гольфист Фил Микельсон (1,36).

Суммы включают в себя зарплату, бонусы, призовые, сделки с издательствами и гонорары. Также включены денежные средства, полученные от долевого участия в компаниях-спонсорах. Все доходы указаны до вычета налогов.

Джордан шесть раз приводил «Чикаго Буллз» к званию чемпиона НБА, пять раз признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и шесть раз становился самым полезным игроком финалов НБА. Дважды в составе сборной США выигрывал золотые медали Олимпийских игр — в Лос-Анджелесе-1984 и Барселоне-1992.

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