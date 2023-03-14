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34 минуты назад

НБА оштрафовала Маркуса Смарта за инцидент с Треем Янгом

Чемпионат.comиещё 2

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт оштрафован на $ 25 тысяч за словесную перепалку и физический контакт с разыгрывающим «Атланты Хоукс» Треем Янгом. Об этом информирует пресс-служба НБА.

НБА оштрафовала Маркуса Смарта за инцидент с Треем Янгом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, инцидент между Смартом и Янгом произошёл несколькими днями ранее в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В конце четвёртой четверти Янг совершил проход в трёхсекундную зону, заработав два очка и фол на себе со стороны Смарта. После этого Маркус вступил в конфликт с Треем.

В настоящий момент «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице НБА Восточной конференции (47 побед – 22 поражения). «Атланта» располагается на восьмом месте (34 победы – 35 поражений).

Баскетбол,Маркус Смарт,
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