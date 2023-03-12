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1 час назад

Шакил О’Нил скрывается от преследования со стороны судебных органов

Илья Родин

Баскетболист Шакил О’Нил, бывшая звезда НБА, скрывается от преследования со стороны судебных органов в собственном доме. Об этом пишет Sports.ru.

Шакил О’Нил скрывается от преследования со стороны судебных органов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что спортсмен ранее рекламировал обанкротившуюся криптоплатформу FTX.

По данным портала, в ноябре 2022 года инвестор Эдвин Гаррисон подал коллективный иск к известным актерам и спортсменам, задействованных в PR-кампаниях FTX.

Юристы, привлеченные инвестором к расследованию по делу, рассказали, что связались со всеми звездами, за исключением О’Нила. Они отметили, что также не смогли найти адвоката баскетболиста.

По их словам, спортсмен прятался в своем доме, когда у его двери появлялись посыльные с судебными документами.

Баскетбол,
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