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2 часа назад

65 очков Брауна и Тейтума не помогли «Бостону» одолеть «Хьюстон»

Чемпионат.comиещё 5

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:109.

65 очков Брауна и Тейтума не помогли «Бостону» одолеть «Хьюстон»
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский защитник Джейлен Грин, набравший 28 очков, семь подборов и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Джабари Смита II, который заработал дабл-дабл: 24 очка, 12 подборов и три передачи.

Самым результативным у гостей стал американец Джейлен Браун. На его счету 43 очка, пять подборов и две передачи. Также стоит отметить американского форварда Джейсона Тейтума, который заработал 22 очка, восемь подборов и шесть передач.

«Хьюстон» прервал серию их трёх поражений кряду.

Баскетбол,Джейлен Браун,
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