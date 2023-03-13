Главный тренер «Денвера» раскритиковал оборону команды

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун раскритиковал своих подопечных за игру в защите в последних трёх матчах регулярного чемпионата НБА.

«В последних трёх матчах наша защита практически отсутствовала», — приводит слова Мэлоуна у себя в социальных сетях журналист Кэти Виндж.

«Наггетс» потерпели поражения в трёх последних матчах регулярного чемпионата НБА: с «Чикаго Буллз» (96:117), с «Сан-Антонио Спёрс» (120:128) и с «Бруклин Нетс» (120:122). В настоящий момент команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (46 побед – 22 поражения). Ранее о причинах неудач в последних матчах «Наггетс» высказался известный комментатор Владимир Гомельский.