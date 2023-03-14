Инцидент начался с того, что звезда «Бакс» Яннис Адетокумбо принял решение не атаковать кольцо соперников при последнем владении. Когда Яннис находился в центре площадки Лайлс попытался выбить у него мяч, после чего оттолкнул его. В эпизод сразу вмешался Лопес, который стал что-то выговаривать форварду соперников, а тот оттолкнул и его. Разнимать игроков принялись их товарищи по команде.