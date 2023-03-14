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33 минуты назад

Лайлс оттолкнул Адетокумбо, после чего устроил стычку с Бруком Лопесом. Видео

Чемпионат.com

Форвард «Сакраменто Кингз» Трей Лайлс и центровой «Милуоки Бакс» Брук Лопес устроили стычку на последних секундах матча их команд.

Инцидент начался с того, что звезда «Бакс» Яннис Адетокумбо принял решение не атаковать кольцо соперников при последнем владении. Когда Яннис находился в центре площадки Лайлс попытался выбить у него мяч, после чего оттолкнул его. В эпизод сразу вмешался Лопес, который стал что-то выговаривать форварду соперников, а тот оттолкнул и его. Разнимать игроков принялись их товарищи по команде.

Напомним, «Милуоки» победил «Сакраменто» со счётом 124:133.

Баскетбол,Видео,Брук Лопес,
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