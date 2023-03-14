Джа Морэнт может потерять 38 млн долларов из-за скандала с пистолетом

Если Морэнт по итогам текущего розыгрыша НБА попадает в символическую сборную, он выполняет критерий супермакса, прописанного в его продлении – контракт в сезоне-23/24 стартует с зарплаты 40 миллионов (30% от потолка). Если не попадает, то получит только 25%, и эти суммы будут фиксированными на весь срок соглашения.

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Из-за недавнего отстранения Морэнт может провести недостаточное количество матчей, чтобы журналисты рассматривали его кандидатуру на включение в символические пятерки.

На данный момент Джа стал участником консультационной программы по преодолению стресса. Дата его возвращения на площадку неизвестна.

Супермакс был очень вероятным в случае с лидером «Гризлис», который в этом сезоне набирает в среднем по 27,1 очка, 6,0 подбора и 8,2 передачи в 53 матчах.