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31 минуту назад

В Евролиге заявили, что возвращение российских клубов не рассматривается до окончания СВО

ТАСС

Баскетбольная Евролига не рассматривает возвращение российских клубов в турнир до окончания специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС в среду заявили в пресс-службе Евролиги со ссылкой на генерального директора Маршала Гликмана.

В Евролиге не рассматривают возвращение российских клубов до окончания СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если говорить об участии [в Евролиге] российских клубов, то можем сослаться на высказывания Маршала Гликмана: "Этого не будет, пока не закончатся военные действия. Мы последуем рекомендациям МОК [Международного олимпийского комитета] и будем действовать соответственно", - говорится в сообщении.

22 марта прошлого года исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в сезоне-2021/22. ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский "Зенит" были исключены из Евролиги, а краснодарский "Локомотив-Кубань" - из Еврокубка. Позже отстранение российских клубов было продлено еще на один сезон.

Баскетбол,Зенит,
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