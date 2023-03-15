В Евролиге не рассматривают возвращение российских клубов до окончания СВО

Баскетбольная Евролига не рассматривает возвращение российских клубов в турнир до окончания специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС в среду заявили в пресс-службе Евролиги со ссылкой на генерального директора Маршала Гликмана.

"Если говорить об участии [в Евролиге] российских клубов, то можем сослаться на высказывания Маршала Гликмана: "Этого не будет, пока не закончатся военные действия. Мы последуем рекомендациям МОК [Международного олимпийского комитета] и будем действовать соответственно", - говорится в сообщении.

22 марта прошлого года исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в сезоне-2021/22. ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский "Зенит" были исключены из Евролиги, а краснодарский "Локомотив-Кубань" - из Еврокубка. Позже отстранение российских клубов было продлено еще на один сезон.