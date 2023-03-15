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1 час назад

Дюрант рассказал о своём видении по продолжению карьеры сына Леброна в баскетболе

Чемпионат.com

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался о Бронни Джеймсе – сыне лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Дюрант рассказал о своём видении по продолжению карьеры сына Леброна в баскетболе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я бы хотел, чтобы Бронни выступал в студенческом баскетболе, а не шёл каким-то другим путём. Хочется последить за ним в режиме реального времени, видеть, что он делает, наблюдать за его путешествием», — сказал Дюрант в эфире Boardroom.

18-летний Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Ранее Леброн не раз говорил, что мечтает поиграть с Бронни в одной команде. Звёздный форвард «Лейкерс» также отмечал, что хотел бы провести свой последний сезон именно вместе с сыном, в какой бы команде тот ни играл.

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