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1 час назад

Кроссовки Майкла Джордана с финальной серии 1998 года выставят на аукцион

Sports.ru

Аукцион Sotheby’s выставит на продажу кроссовки Nike Air Jordan 13, в которых легендарный защитник «Чикаго» Майкл Джордан выступал в финальной серии плей-офф НБА 1998 года против «Юты».

Кроссовки Майкла Джордана с финальной серии 1998 года выставят на аукцион
Фото: Sports.ruSports.ru

Sotheby’s прогнозирует, что стоимость кроссовок составит от 2 до 4 миллионов долларов. Таким образом, она побьет рекорд среди всех кроссовок, проданных на аукционе. Текущий рекорд принадлежит кроссовкам Nike Air Ship, в которых Джордан играл в 1984 году. Их продали за 1,4 миллиона долларов в 2021 году.

Отмечается, что выставленные на аукцион кроссовки были на ногах Джордана, когда тот набрал 37 очков за 40 минут во втором матче финальной серии. «Буллс» сравняли счет после поражения в первой встрече. После игры Джордан подарил кроссовки болбою, который отвечал за гостевую раздевалку и вернул баскетболисту куртку, которую тот забыл на предыдущей тренировке.

Кроссовки остались в хорошем состоянии, несмотря на то, что в них играли. На каждой кроссовке есть автограф Джордана, нанесенный серебристым маркером на носок.

Баскетбол,Майкл Джордан,
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