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31 минуту назад

Евролига не рассматривает возможность возвращения российских клубов

Чемпионат.com

Директор Евролиги по коммуникациям Диего Фернандес заявил, что руководство турнира не планирует рассматривать возможность возвращения российских клубов до дальнейшего развития событий.

Евролига не рассматривает возможность возвращения российских клубов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Никаких обновлений по этому вопросу не поступало, поэтому отстранение российских команд остаётся в силе до дальнейшего развития событий», — приводит слова Диего Фернандеса «РИА Новости Спорт».

Напомним, в феврале 2022 года было принято решение о приостановке участия российских команд в турнире. От участия в Евролиге были отстранены московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит», от Еврокубка был отстранён краснодарский «Локомотив-Кубань». Результаты матчей с участием российских команд были аннулированы.

В новом сезоне Евролиги российские команды участия не принимают.

Баскетбол,Диего Фернандес,Зенит,
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