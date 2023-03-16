«Лейкерс» проиграли аутсайдеру сезона НБА

«Хьюстон» на своей площадке победил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 114:110.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Кевин Портер, который набрал 27 очков. У гостей защитник Остин Ривз завершил встречу с 24 очками в активе.

«Хьюстон» является одним из аутсайдеров текущего сезона, занимая 15-е место в Западной конференции.

«Кливленд» проиграл «Филадельфии» — 109:118. Камерунский центровой победителей Джоэл Эмбид оформил дабл-дабл — 36 очков и 18 передач.

«Клипперс» дома обыграли действующего чемпиона НБА «Голден Стэйт» со счетом 134:126. Лидер гостей Стефен Карри набрал 50 очков. У победителей самым результативным стал Кавай Леонард — 30 очков.

НБА. Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Лейкерс» — 114:110 (31:19, 31:29, 21:26, 31:36).

«Кливленд» — «Филадельфия» — 109:118 (24:29, 36:26, 23:29, 26:34)

«Клипперс» — «Голден Стэйт» — 134:126 (28:23, 33:35, 38:35, 35:33)

«Майами» — «Мемфис» — 138:119 (29:27, 34:24, 42:26, 33:42)

«Чикаго» — «Сакраменто» — 114:117 (30:25, 28:23, 22:37, 34:32)

«Миннесота» — «Бостон» — 102:104 (23:23, 20:21, 28:33, 31:27)