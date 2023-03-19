«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 78:70 (23:20, 19:23, 18:12, 18:15). Самым результативным игроком стал баскетболист казанцев Джален Рэйнольдс, в его активе 25 очков.«Локомотив Кубань» занимает пятое место в турнирной таблице, УНИКС идет вторым.