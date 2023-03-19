«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарский «Локомотив Кубань» одержал победу над казанским УНИКСом в домашнем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 78:70 (23:20, 19:23, 18:12, 18:15). Самым результативным игроком стал баскетболист казанцев Джален Рэйнольдс, в его активе 25 очков.«Локомотив Кубань» занимает пятое место в турнирной таблице, УНИКС идет вторым.
В другом матче субботы красноярский «Енисей» обыграл казахстанскую «Астану» — 77:67 (19:20, 26:6, 13:13, 19:28).
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