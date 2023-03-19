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1 час назад

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Матч ТВ

Краснодарский «Локомотив Кубань» одержал победу над казанским УНИКСом в домашнем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
Фото: © БК «Локомотив-Кубань»© БК «Локомотив-Кубань»

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 78:70 (23:20, 19:23, 18:12, 18:15). Самым результативным игроком стал баскетболист казанцев Джален Рэйнольдс, в его активе 25 очков.«Локомотив Кубань» занимает пятое место в турнирной таблице, УНИКС идет вторым.

В другом матче субботы красноярский «Енисей» обыграл казахстанскую «Астану» — 77:67 (19:20, 26:6, 13:13, 19:28).

Прямые трансляции матчей Единой лиги ВТБ смотрите на «Матч ТВ» и других каналах холдинга, а также на сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

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