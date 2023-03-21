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1 час назад

В «Лейкерс» высказались по поводу сроков возвращения Леброна Джеймса

Чемпионат.comиещё 3

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал о том, что команда рассчитывает на возвращение лидера команды Леброна Джеймса по ходу текущего сезона.

В «Лейкерс» высказались по поводу сроков возвращения Леброна Джеймса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы ожидаем, что Джеймс в какой-то момент по ходу этого сезона вернется в состав», – приводит слова Хэма ESPN.

Последний раз Леброн Джеймс выходил на площадку 26 февраля. Изначально планировалось, что 38-летний форвард пропустит три недели.

В нынешнем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,5 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 6,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1.

Баскетбол,Джеймс Леброн,
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