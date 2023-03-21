В «Лейкерс» высказались по поводу сроков возвращения Леброна Джеймса

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал о том, что команда рассчитывает на возвращение лидера команды Леброна Джеймса по ходу текущего сезона.

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«Мы ожидаем, что Джеймс в какой-то момент по ходу этого сезона вернется в состав», – приводит слова Хэма ESPN.

Последний раз Леброн Джеймс выходил на площадку 26 февраля. Изначально планировалось, что 38-летний форвард пропустит три недели.