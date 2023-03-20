Гомельский рассказал, кто должен стать MVP НБА

«В НБА нет чётких критериев определения самого полезного игрока. Решение принимается голосованием. Значит — субъективное. Статистика показывает, что Йокич полезнее Эмбиида, но, как проголосуют тренеры, журналисты и другие участники голосования, неизвестно. А для меня Йокич — номер один», — написал Гомельский на своём сайте.