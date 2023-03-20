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40 минут назад

Гомельский рассказал, кто должен стать MVP НБА

Чемпионат.com

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский считает, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич должен стать MVP нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Гомельский рассказал, кто должен стать MVP НБА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В НБА нет чётких критериев определения самого полезного игрока. Решение принимается голосованием. Значит — субъективное. Статистика показывает, что Йокич полезнее Эмбиида, но, как проголосуют тренеры, журналисты и другие участники голосования, неизвестно. А для меня Йокич — номер один», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее стало известно, что по версии аналитиков официального сайта НБА первое место в рейтинге претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата занимает центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, у которого в текущем сезоне в среднем 33,5 очка, 10,2 подбора и 4,1 передачи.

Баскетбол,Владимир Гомельский,Никола Йокич,
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