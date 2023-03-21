Пол Джордж рассказал о первой встрече с Майклом Джорданом

«Я смотрю и думаю: «Чёрт, кажется, это ЭмДжей». Ближе к концу вечера мы рассчитываемся, чтобы уйти… Он подошёл ко мне и сказал: «Продолжай, молодой парень, мне нравится твоя игра, продолжай». В общем, он меня поддержал и я чувствовал себя очень крутым. Руки у него были большие, как у Кавая Леонарда», — приводит слова Джорджа Fadeaway World.