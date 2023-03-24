УНИКС официально объявил о возвращении Ивана Лазарева

Напомним, в прошлом году Лазарев уже выступал за УНИКС и стал бронзовым призером Единой Лиги, а летом перебрался из Казани в «Самару». В составе дебютанта лиги Иван провёл 22 игры в регулярном чемпионате-2022/23 (из них 11 – в стартовом составе). Его средние показатели составили 5,1 очка и 3,1 подбора за 11:50 минуты на паркете.