УНИКС официально объявил о возвращении Ивана Лазарева

УНИКС заключил соглашение до конца сезона с 32-летним центровым Иваном Лазаревым. Об этом информирует официальный сайт казанского клуба.
Напомним, в прошлом году Лазарев уже выступал за УНИКС и стал бронзовым призером Единой Лиги, а летом перебрался из Казани в «Самару». В составе дебютанта лиги Иван провёл 22 игры в регулярном чемпионате-2022/23 (из них 11 – в стартовом составе). Его средние показатели составили 5,1 очка и 3,1 подбора за 11:50 минуты на паркете.
Ранее Лазарев также защищал цвета московского ЦСКА, санкт-петербургского «Зенита», пермской «Пармы», московских МБА, «Динамо», «Руны», люберецкого «Триумфа» и БК «Рязань». В составе ЦСКА Иван становился победителем Евролиги и дважды выигрывал Единую лигу ВТБ.