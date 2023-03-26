«Денвер» победил «Милуоки» в матче НБА, «Бруклин» разгромил «Майами»

«Денвер» на своей площадке победил лидера сезона НБА «Милуоки». Встреча завершилась со счетом 129:106.
В составе победителей сербский центровой Никола Йокич завершил матч с дабл даблом в активе — 31 очко и 11 передач. Греческий форвард гостей Яннис Адетокунбо набрал 31 очко.«Финикс» дома выиграл у «Филадельфии» — 125:105.
У победителей защитник Девин Букер набрал 29 очков. В составе гостей Тайриз Макси набрал 37 очков. Камерунский центровой Джоэл Эмбиид заработал дабл дабл — 28 очков и 10 подборов.«Финикс» победил впервые за последние четыре матча.
«Бруклин» на выезде разгромил «Майами» со счетом 129:100. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Микал Бриджес, набравший 27 очков.НБА. Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Милуоки» — 129:106 (37:38, 26:28, 34:19, 32:21)«Финикс» — «Филадельфия» — 125:105 (26:24, 32:29, 31:30, 36:22)«Майами» — «Бруклин» — 100:129 (36:28, 33:37, 18:39, 13:25)«Атланта» — «Индиана» — 143:130 (39:35, 33:39, 33:24, 38:32)«Сакраменто» — «Юта» — 121:113 (32:26, 23:35, 35:17, 31:35)«Клипперс» — «Нью Орлеан» — 110:131 (26:37, 30:31, 29:31, 25:32)