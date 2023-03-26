«Денвер» победил «Милуоки» в матче НБА, «Бруклин» разгромил «Майами»

«Денвер» на своей площадке победил лидера сезона НБА «Милуоки». Встреча завершилась со счетом 129:106.

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В составе победителей сербский центровой Никола Йокич завершил матч с дабл даблом в активе — 31 очко и 11 передач. Греческий форвард гостей Яннис Адетокунбо набрал 31 очко.«Финикс» дома выиграл у «Филадельфии» — 125:105.

У победителей защитник Девин Букер набрал 29 очков. В составе гостей Тайриз Макси набрал 37 очков. Камерунский центровой Джоэл Эмбиид заработал дабл дабл — 28 очков и 10 подборов.«Финикс» победил впервые за последние четыре матча.

«Бруклин» на выезде разгромил «Майами» со счетом 129:100. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Микал Бриджес, набравший 27 очков.НБА. Регулярный чемпионат