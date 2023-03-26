«Зенит» обыграл УНИКС в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Петербургский «Зенит» победил казанский УНИКС в заключительном матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Фото: © БК УНИКС © БК УНИКС

Встреча в Санкт Петербурге завершилась со счетом 83:78 (18:22, 23:19, 22:14, 20:23). Самым результативным игроком встречи стал Джален Рэинольдс из УНИКСА, набравший 19 очков. В составе победителей 15 очков в активе Артема Клименко.

«Зенит» завершил сезон на третьем месте, УНИКС стал вторым.В другом матче дня «Минск» в рамках группы Б «регулярки» дома одолел «Астану» — 84:69 (21:30, 16:18, 25:5, 22:16).

«Астана» завершила сезон на 11 м месте, «Минск» занял последнее, 12 е место.