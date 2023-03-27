Инсайдер: у Леброна не было серьёзной травмы, ему нужен был отдых

«Не думаю, что у Леброна была серьёзная травма, ему нужен был отдых… И угадайте что? Перед обменом (дедлайном. — Прим. «Чемпионата») он принимал участие в каждом матче, проводя на площадке много минут. Однажды Коби Брайант допустил ошибку и получил тяжёлую травму ахилла. В «Лейкерс» извлекли урок из этого», – приводит слова анонима обозреватель издания Bally Sports Брэндон Робинсон.