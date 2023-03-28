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1 час назад

«Денвер» обыграл «Филадельфию», у Йокича трипл-дабл

Матч ТВ

«Денвер» на своей площадке победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 116:111.

«Денвер» обыграл «Филадельфию», у Йокича трипл-дабл
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

Сербский центровой Николо Йокич заработал трипл-дабл — 25 очков, 17 подборов, 12 передач. Защитник гостей Тайриз Макси набрал 29 очков. В матче не приняли участие лидеры «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден.

Лидер сезона «Милуоки» на выезде победил «Детройт» — 126:117. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Крис Миддлтон — 34 очка. «Сакраменто» дома проиграл «Миннесоте» со счетом 115:119. Литовский центровой проигравших Домантас Сабонис набрал 24 очка и 10 подборов.

НБА. Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Филадельфия» — 116:111 (25:18, 36:39, 30:20, 25:34)«Детройт» — «Милуоки» — 117:126 (27:31, 24:26, 39:37, 27:32)«Индиана» — «Даллас» — 104:127 (27:29, 20:30, 27:40, 30:28)«Нью-Йорк» — «Хьюстон» — 137:115 (36:33, 30:28, 36:29, 35:25)«Юта» — «Финикс» — 103:117 (26:37, 26:20, 29:27, 22:33)«Сакраменто» — «Миннесота — 115:119 (25:34, 33:23, 27:29, 30:33)«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 90:124 (14:34, 21:24, 20:31, 35:35)«Клипперс» — «Чикаго» — 124:112 (27:32, 35:23, 37:22, 25:35)

Баскетбол,Крис Миддлтон,Домантас Сабонис,Джеймс Харден,
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