«Денвер» обыграл «Филадельфию», у Йокича трипл-дабл

«Денвер» на своей площадке победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 116:111.

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Сербский центровой Николо Йокич заработал трипл-дабл — 25 очков, 17 подборов, 12 передач. Защитник гостей Тайриз Макси набрал 29 очков. В матче не приняли участие лидеры «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден.

Лидер сезона «Милуоки» на выезде победил «Детройт» — 126:117. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Крис Миддлтон — 34 очка. «Сакраменто» дома проиграл «Миннесоте» со счетом 115:119. Литовский центровой проигравших Домантас Сабонис набрал 24 очка и 10 подборов.

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