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1 час назад

Названы сроки возвращения Кевина Дюранта после травмы

Чемпионат.com

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант может вернуться в строй к следующему матчу команды. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. Следующую встречу в регулярном чемпионате НБА «Финикс» проведёт 30 марта с «Миннесотой Тимбервулвз».

Названы сроки возвращения Кевина Дюранта после травмы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Кевин Дюрант, вероятно, вернётся в среду в матче с «Миннесотой Тимбервулвз». Возможно, мы увидим Леброна Джеймса против Кевина Дюранта 7 апреля в Лос-Анджелесе, посмотрим, как в итоге всё сложится», — сказал Чарания в эфире FanDuel TV.

Напомним, Дюрант получил травму во время разминки перед матчем с клубом «Оклахома-Сити Тандер», который состоялся 9 марта. Кевин неудачно поскользнулся и в итоге получил растяжение левого голеностопного сустава. С тех пор Дюрант участие в матчах не принимал.

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