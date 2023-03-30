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13 минут назад

Дабл-дабл Дэвиса и 25 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго»

Чемпионат.com

В Чикаго (США) на «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:110.

Дабл-дабл Дэвиса и 25 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Самым результативным игроком у «Чикаго» стал центровой из Черногории Никола Вучевич, заработавший дабл-дабл: 29 очков, 12 подборов и шесть передач. Также стоит отметить американца Демара Дерозана, который набрал 22 очка, четыре подбора и пять передач.

Самым результативным у гостей стал 3-й номер американский центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 38 очков, десять подборов и четыре передачи. Также нельзя не упомянуть американского форварда Леброна Джеймса, который заработал 25 очков, семь подборов и четыре передачи.

Баскетбол,Никола Вучевич,Джеймс Леброн,Энтони Дэвис,
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