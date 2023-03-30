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13 минут назад

Расселл Уэстбрук стал автором уникального достижения

Чемпионат.com

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации. В матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз» Уэстбрук стал автором дабл-дабла: 36 очков, четыре подбора и десять передач.

Расселл Уэстбрук стал автором уникального достижения
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Таким образом, Уэстбрук стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, кому удалось оформить в матче как минимум 30 очков и 10 передач в составе пяти разных команд.

Напомним, матч состоялся в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» и завершился победой гостей со счётом 141:132.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 36 очков, сделавший четыре подбора и девять передач.

Баскетбол,Расселл Уэстбрук,
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