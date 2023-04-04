«Ты жирдяй». Болельщики «Атланты» скандировали оскорбления в адрес Дончича

Во время матча Национальной баскетбольной лиги между «Атлантой Хоукс» и «Даллас Маверикс» (132:130) болельщики скандировали оскорбления в адрес лидера гостевой команды Луки Дончича.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA.

Самым результативным в составе «Атланты» стал Деджонте Мюррей, который записал в свой актив 25 очков. Трей Янг оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 передач.

В составе «Далласа» лучшей результативностью отметился Кайри Ирвинг, который набрал 41 очко. Лука Дончич записал в свой актив 22 очка. Кристиан Вуд оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.