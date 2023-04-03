Анзулович возглавил баскетбольный клуб «Самара»

Хорват Дражен Анзулович назначен главным тренером «Самары», сообщается на сайте баскетбольного клуба.

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Анзулович на протяжении четырех последних сезонов работал в красноярском «Енисее», который покинул в конце марта. 55 летний специалист сменил в должности Сергея Базаревича.

Ранее Анзулович тренировал клубы из Хорватии, Бельгии, Украины, Литвы, Польши и Китая. Он четыре раза признавался лучшим тренером Хорватии. В 2007–2008 годах специалист работал с пермским клубом «Урал Грейт».