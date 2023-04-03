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38 минут назад

Анзулович сменил Базаревича на посту главного тренера баскетбольного клуба «Самара»

Матч ТВ

Хорват Дражен Анзулович назначен главным тренером «Самары», сообщается на сайте баскетбольного клуба.

Анзулович возглавил баскетбольный клуб «Самара»
Фото: Единая Лига ВТБЕдиная Лига ВТБ

Анзулович на протяжении четырех последних сезонов работал в красноярском «Енисее», который покинул в конце марта. 55 летний специалист сменил в должности Сергея Базаревича.

Ранее Анзулович тренировал клубы из Хорватии, Бельгии, Украины, Литвы, Польши и Китая. Он четыре раза признавался лучшим тренером Хорватии. В 2007–2008 годах специалист работал с пермским клубом «Урал Грейт».

«Самара» в дебютном для себя сезоне не смогла выйти в плей офф Единой лиги ВТБ, заняв четвертое место в группе Б.

Баскетбол,Сергей Базаревич,
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