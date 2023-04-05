$79.36+1.4186.72+2.10
10 минут назад

Дончич: у нас нет той «химии», что была раньше

Чемпионат.comиещё 6

Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», словенец Лука Дончич рассказал, в чём он видит проблему команды в последнее время.

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс»: у нас нет той «химии», что была раньше
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я считаю, что у нас нет той «химии», что была раньше, особенно в прошлом сезоне. Наша командная химия была на высоком уровне. Но «химия» создаётся не сразу. Нужно время», — приводит слова Дончича ESPN.

Напомним, в настоящий момент, после 79 игр, «Даллас Маверикс» занимает 11-е место в зачёте Западной конференции и не попадает в раунд плей-ин. В последних восьми матчах команда потерпела семь поражений.

Ранее Дончич отреагировал на слух о том, что он может пропустить остаток сезона.

Баскетбол,Лука Дончич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий