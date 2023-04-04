Карасев отреагировал на поражение МБА в 1/4 финала Единой лиги ВТБ

У нас всё впереди, мы должны продолжать делать то, что делали раньше. Я недоволен тем, как мы в какой-то момент развалились под прессингом, но, как ни крути, задачу-минимум, а то и максимум, мы в Петербурге выполнили – отобрали преимущество своей площадки. Будем работать дальше. Конечно, класс «Зенита» выше, да и после оплеухи в первой встрече больше ошибок соперник себе не позволит, но мы должны брать своё трудолюбием и самоотдачей», – приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.