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14 минут назад

Карасёв отреагировал на поражение МБА во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Чемпионат.com

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение своей команды во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Напомним, коллектив из Санкт-Петербурга одержал победу со счётом 87:60.

Карасев отреагировал на поражение МБА в 1/4 финала Единой лиги ВТБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зениту» эта победа была нужна кровь из носу, поэтому они сделали нужные выводы и отлично подготовились. К сожалению, вначале мы не выполнили установки по защите, позволили петербуржцам набрать лёгкие очки, в том числе с периметра. У нас же не пошёл бросок, да и «Зенит» в защите действовал очень здорово.

У нас всё впереди, мы должны продолжать делать то, что делали раньше. Я недоволен тем, как мы в какой-то момент развалились под прессингом, но, как ни крути, задачу-минимум, а то и максимум, мы в Петербурге выполнили – отобрали преимущество своей площадки. Будем работать дальше. Конечно, класс «Зенита» выше, да и после оплеухи в первой встрече больше ошибок соперник себе не позволит, но мы должны брать своё трудолюбием и самоотдачей», – приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.

Третий матч четвертьфинальной серии между «Зенитом» и МБА состоится в Москве 6 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Баскетбол,Василий Карасев,Зенит,
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