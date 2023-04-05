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1 час назад

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла во время интервью Леброна Джеймса. Видео

Чемпионат.comиещё 1

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» во время послематчевого интервью лидера команды Леброна Джеймса изображали блеяние козла.

Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла во время интервью Леброна Джеймса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Блеяние козла зачастую используют как отсылку к GOAT (лучший всех времен и народов).

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA.

Напомним, сегодня «Лейкерс» на выезде обыграли «Юту Джаз» со счётом 135:133 (ОТ). Джеймс отметился ключевым попаданием в концовке. Джеймс за 31 секунду до конца получил мяч после передачи разыгрывающего Денниса Шрёдера. После чего форвард совершил проход в «краску» соперника и попал лэй-ап, оформив двухочковое преимущество для своей команды. Счёт остался без изменений до финальной сирены.

Благодаря этой победе «Лейкерс» временно заняли шестое место в Западной конференции, обеспечивающее прямой выход в плей-офф.

Баскетбол,Деннис Шредер,Джеймс Леброн,
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