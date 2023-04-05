Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла во время интервью Леброна Джеймса

Напомним, сегодня «Лейкерс» на выезде обыграли «Юту Джаз» со счётом 135:133 (ОТ). Джеймс отметился ключевым попаданием в концовке. Джеймс за 31 секунду до конца получил мяч после передачи разыгрывающего Денниса Шрёдера. После чего форвард совершил проход в «краску» соперника и попал лэй-ап, оформив двухочковое преимущество для своей команды. Счёт остался без изменений до финальной сирены.