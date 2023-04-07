Результаты всех матчей НБА 7 апреля, турнирная таблица

Самым результативным игроком у «Финикса» стал американский баскетболист Кевин Дюрант, набравший 29 очков, сделавший семь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить третьего номера американского разыгрывающего Криса Пола, который набрал 25 очков, сделал шесть подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Кристиан Браун. На его счету 31 очко, шесть подборов и четыре передачи.