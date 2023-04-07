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Особняк Макйла Джордана взломали в США

Особняк легендарного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана был взломан, сообщает TMZ. По информации источника, в настоящий момент 18-летнему жителю Иллинойса Райдену Хадегорну предъявлено обвинение в повреждении имущества и вторжении в жилище.

Особняк Макйла Джордана взломали в США
© Чемпионат.com

В этом сообняке, стоимость которого оценивается в $ 15 млн, давно никто не живёт — Джордан пытается продать его уже более десяти лет. На момент продажи дом оценивался в $ 29 млн, однако сейчас подешевел больше чем в два раза.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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