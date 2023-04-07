Особняк Макйла Джордана взломали в США

Особняк легендарного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана был взломан, сообщает TMZ. По информации источника, в настоящий момент 18-летнему жителю Иллинойса Райдену Хадегорну предъявлено обвинение в повреждении имущества и вторжении в жилище.

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В этом сообняке, стоимость которого оценивается в $ 15 млн, давно никто не живёт — Джордан пытается продать его уже более десяти лет. На момент продажи дом оценивался в $ 29 млн, однако сейчас подешевел больше чем в два раза.