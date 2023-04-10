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Лука Дончич прокомментировал текущую ситуацию в «Далласе»

Звёздный словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич признался, что его всё устраивает в нынешней команде. Ранее некоторые источники утверждали, что Дончич может рассмотреть возможность обмена в межсезонье следующего года, так как испытывает разочарование тем, как сложился нынешний сезон. Команда не сыграет в плей-офф.

Звёздный разыгрывающий Дончич прокомментировал текущую ситуацию в «Далласе»
© Чемпионат.com

«Я счастлив здесь, так что беспокоиться не о чем», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Напомним, в недавнем матче с «Сан-Антонио Спёрс» «Даллас» потерпел поражение со счётом 117:138. Дончич в этой встрече участия не принимал. В нынешнем сезоне НБА Лука принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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