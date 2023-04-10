Звёздный разыгрывающий Дончич прокомментировал текущую ситуацию в «Далласе»

Звёздный словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич признался, что его всё устраивает в нынешней команде. Ранее некоторые источники утверждали, что Дончич может рассмотреть возможность обмена в межсезонье следующего года, так как испытывает разочарование тем, как сложился нынешний сезон. Команда не сыграет в плей-офф.