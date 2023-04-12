«Лейкерс» обыграли «Миннесоту» и вышли в плей-офф НБА

«Лейкерс» обыграли «Миннесоту» в плей ин НБА. Победитель во встрече определился в овертайме — 108:102.

Главным героем матча стал звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который набрал 30 очков и 10 подборов. Его одноклубник Энтони Дэвис также сделал дабл дабл — 24 очка и 15 подборов.

«Лейкерс» вышли в плей офф. Их соперником по первому раунду станет «Мемфис».

«Атланта» в гостях обыграла «Майами» со счетом 116:105. Теперь «Хокс» в плей офф ожидает противостояние с «Бостоном».

НБА. Плей ин

«Лейкерс» — «Миннесота» — 108:102 ОТ (22:28, 27:32, 30:26, 19:12, 10:4)