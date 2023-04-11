Владимир Гомельский назвал любимого разыгрывающего в истории НБА

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский рассказал, что его любимым разыгрывающим в истории Национальной баскетбольной ассоциации является Джон Стоктон.
«Лучший разыгрывающий в истории НБА? Вы бы лучше спросили у меня, какой разыгрывающий мне больше всех нравился. Ответ – Джон Стоктон», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Джон Стоктон — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США (1992 и 1996 годов). Участник Матча всех звёзд НБА (1989—1997, 2000). В 1993 году признавался самым ценным игроком матча всех звёзд НБА. Всю карьеру провёл, выступая за «Юту». Сейчас Стоктону 61 год. Джон редко даёт экспертные оценки.