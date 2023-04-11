$79.50+0.1487.10+0.37

Главный тренер «Зенита» Паскуаль успешно перенес операцию по удалению аппендикса

Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль успешно перенес операцию по удалению аппендикса, сообщает пресс служба баскетбольного клуба.

Главный тренер «Зенита» Паскуаль успешно перенес операцию по удалению аппендикса
© РИА Новости

В пятницу Паскуаль был госпитализирован в одну из московских клиник с острым аппендицитом.

— Привет всем болельщикам. Операция прошла хорошо, и очень скоро я вернусь к тренировкам с командой. Спасибо за вашу поддержку, — сказал Паскуаль.

В полуфинале Единой лиги ВТБ «сине бело голубые» сыграют с казанским УНИКСом. Первый матч серии пройдет 16 апреля в Казани. Прямую трансляцию смотрите в воскресенье с 13:55 мск на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник:Официальный сайт БК "Зенит"

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий