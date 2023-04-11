Главный тренер «Зенита» Паскуаль успешно перенес операцию по удалению аппендикса

В пятницу Паскуаль был госпитализирован в одну из московских клиник с острым аппендицитом.

— Привет всем болельщикам. Операция прошла хорошо, и очень скоро я вернусь к тренировкам с командой. Спасибо за вашу поддержку, — сказал Паскуаль.

В полуфинале Единой лиги ВТБ «сине бело голубые» сыграют с казанским УНИКСом. Первый матч серии пройдет 16 апреля в Казани. Прямую трансляцию смотрите в воскресенье с 13:55 мск на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.