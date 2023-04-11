Кроссовки Джордана продали по рекордной цене

Кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за рекордные 2,2 миллиона долларов
Речь идёт о модели Air Jordan 13.
Как сообщает дом Sotheby's, шестикратный чемпион НБА носил эту обувь во время своего последнего в карьере финала чемпионата в 1998 году. По событиям противостояния «Чикаго Буллз» и «Юты Джаз» сняли документальный фильм «Последний танец».
Ранее достижение также принадлежало Джордану, в 2021 году были проданы другие кроссовки баскетболиста за 1,4 млн долларов.
Спортсмен завершил карьеру в 2003 году. Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» и двукратный олимпийский чемпион.