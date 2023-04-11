Кроссовки Джордана продали по рекордной цене

Кроссовки шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана продали на торгах за рекордные 2,2 миллиона долларов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s.

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По данным издания, речь идет о кроссовках Air Jordan 13, которые Джордан носил во время своего последнего в карьере финала чемпионата в 1998 году. В то время он выступал за «Чикаго Буллз».

В выставленных на аукцион кроссовках он сыграл во втором матче финала плей-оффа НБА против «Юты Джаз». В результате по этой игре даже сняли документальный фильм «Последний танец».

Ставка за кроссовки стала самой рекордной в истории спортивной обуви на аукционах. Прошлый рекорд также поставил Джордан, продав в 2021 году другие свои кроссовки за 1,4 миллиона долларов. Кроме того баскетболист удерживает первенство по самой дорогой майке (10,1 миллиона долларов).