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1 час назад

Результаты матчей плей-ин НБА 12 апреля, турнирная сетка

Чемпионат.com

12 апреля состоялся первый день матчей раунда плей-ин в НБА. Сегодня было сыграно два матча.

Результаты матчей плей-ин НБА 12 апреля, турнирная сетка
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Майами Хит» – «Атланта Хоукс» – 105:116 «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 108:102 ОТ

Таким образом, «Атланта» встретится в первом раунде плей-офф с «Бостон Селтикс». «Майами» сыграет с победителем пары «Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» за последнее место в плей-офф.

«Лейкерс» сыграют в серии с «Мемфисом», а «Миннесота» сыграет с победителем пары «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» за право сыграть с «Денвер Наггетс» в первом раунде плей-офф.

Леброн Джеймс выдал один из самых впечатляющих перформансов дня: 30 очков, 10 подборов, шесть ассистов, два блокшота и один перехват.

Баскетбол,Джеймс Леброн,
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