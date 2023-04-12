$82.18+2.6889.73+2.63
1 час назад

Леброн подколол Дэвиса из-за его фола за 0,1 сек. до сирены, переведшего игру в овертайм

Чемпионат.com

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подшутил над товарищем по команде Энтони Дэвисом после матча плей-ин с клубом «Миннесота Тимбервулвз». После точного броска из-за дуги Денниса Шрёдера за 1,4 секунды до сирены «озёрники» были близки к победе в основное время. Однако в последней атаке «Миннесоты» Дэвис сфолил на вышедем на бросок Майке Конли. Тот реализовал три штрафных за 0,1 секунды до завершения четвёртой четверти и перевёл встречу в овертайм.

Леброн подколол товарища по команде
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Очень жаль, что у Энтони Дэвиса что-то переклинило в мозгу, и он испортил победителя игры», — сказал Леброн после матча.

Посмотреть видеозапись можно на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Баскетбол,Деннис Шредер,Джеймс Леброн,Энтони Дэвис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий