Леброн подколол товарища по команде

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подшутил над товарищем по команде Энтони Дэвисом после матча плей-ин с клубом «Миннесота Тимбервулвз». После точного броска из-за дуги Денниса Шрёдера за 1,4 секунды до сирены «озёрники» были близки к победе в основное время. Однако в последней атаке «Миннесоты» Дэвис сфолил на вышедем на бросок Майке Конли. Тот реализовал три штрафных за 0,1 секунды до завершения четвёртой четверти и перевёл встречу в овертайм.