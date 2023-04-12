Леброн Джеймс назвал единственную причину, по которой он продолжает играть

«Когда мы начинали сезон с показателем 2-10 (Две победы – десять поражений. – Прим. «Чемпионата»), аналитики считали, что у нас почти нет шансов пробиться в плей-офф. Единственное, чего мы хотели, это переломить ход сезона, чтобы в итоге побороться за чемпионство. Но даже во время неудачных отрезков мы не унывали. Мы смогли находить силы, чтобы не сдаваться и в итоге побеждать. Этот матч был ещё одним примером этого.



Единственная причина, по которой я всё ещё играю, заключается в том, чтобы воспользоваться шансом поучаствовать в чемпионских забегах. А также дать товарищам по команде, которые никогда не выигрывали титулы, те эмоции, которые они раньше не испытывали», — приводит слова Джеймса Yahoo Sports.