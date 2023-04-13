Дюрант высказался о противостоянии с Уэстбруком в рамках плей-офф НБА

«Думаю, Расселл конкурентоспособен в игре против любого соперника. Как мне кажется, все фанаты, которые смотрели на наши игры, чувствовали напряжение и получали удовольствие от происходящего. Но для нас, игроков, это просто ещё один матч. Я хорошо знаю Раса и понимаю, что он будет действовать, как и всегда», — сказал Дюрант на пресс-конференции.