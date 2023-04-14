Бывший баскетболист сборной РФ рассказал, сколько заработал за сезон в НБА

Бывший баскетболист сборной России Сергей Моня заработал $350 тыс. за время выступления в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Портленд". Об этом он рассказал " Спорт-Экспрессу " в пятницу.

"В "Портленде" получал $1 млн в год, налоги - 50 процентов, - сказал Моня. - Плюс нужно было выплачивать неустойку ЦСКА за досрочное расторжение контракта - $350 тыс. Договорились с руководством "Портленда", что $200 тыс. отдает клуб, $150 тыс. - я. Таким образом, за сезон в НБА заработал $350 тыс.".

Моня был выбран "Портлендом" под 24-м номером на драфте НБА 2004 года. За клуб он играл в сезоне-2005/06, проведя 23 матча и набирая в среднем 3,3 очка за игру. В России Моня выступал за саратовский "Автодор", московские ЦСКА и "Динамо", подмосковные "Химки", а с 2022 года выступает за петербургский "Зенит". В составе сборной России баскетболист выиграл бронзовую медаль Олимпиады 2012 года, стал победителем и бронзовым призером чемпионатов Европы.