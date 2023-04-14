Майк Браун стал тренером года по версии ассоциации тренеров НБА

«У нас невероятная группа главных тренеров в НБА, и все они заслуживают признания за своё лидерство, поскольку ежедневно выполняют свои задачи на самом высоком уровне. Эта награда является невероятно особенной в мой первый год работы в "«Кингз». Это отражение калибра людей, которых собрали Монте МакНейр и Уэс Уилкокс и с которыми мне очень нравится работать», — приводит слова Брауна ESPN.