$81.50-0.1790.16+0.16

НБА дисквалифицировала экс-баскетболиста «Шарлотт Хорнетс» на 30 матчей за домашнее насилие

Экс форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес дисквалифицирован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на 30 матчей лиги за домашнее насилие.

НБА дисквалифицировала экс-баскетболиста на 30 матчей за домашнее насилие
© Матч ТВ

Согласно данным уголовного дела, Бриджес неоднократно поднимал руку на свою жену при детях. Спортсмену могут выдвинуть обвинение в совершении преступления, связанного с причинением вреда матери ребенка, и два обвинения в жестоком обращении с ребенком в обстоятельствах или условиях, которые могут привести к серьезным телесным повреждениям или смерти. Позднее спортсмен был освобожден под залог.

Отмечается, что 20 игр из 30 матчевой дисквалификации Бриджес уже отбыл, так как в сезоне 2022/23 не заключил контракт ни с одной командой и пропустил все 82 встречи регулярного чемпионата. Если баскетболист подпишет новый контракт в НБА, то пропустит 10 матчей.

В данный момент Бриджес является свободным агентом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий