НБА дисквалифицировала экс-баскетболиста на 30 матчей за домашнее насилие

НБА дисквалифицировала экс-баскетболиста «Шарлотт Хорнетс» на 30 матчей за домашнее насилие
Экс форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес дисквалифицирован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на 30 матчей лиги за домашнее насилие.
Согласно данным уголовного дела, Бриджес неоднократно поднимал руку на свою жену при детях. Спортсмену могут выдвинуть обвинение в совершении преступления, связанного с причинением вреда матери ребенка, и два обвинения в жестоком обращении с ребенком в обстоятельствах или условиях, которые могут привести к серьезным телесным повреждениям или смерти. Позднее спортсмен был освобожден под залог.
Отмечается, что 20 игр из 30 матчевой дисквалификации Бриджес уже отбыл, так как в сезоне 2022/23 не заключил контракт ни с одной командой и пропустил все 82 встречи регулярного чемпионата. Если баскетболист подпишет новый контракт в НБА, то пропустит 10 матчей.
В данный момент Бриджес является свободным агентом.