НБА дисквалифицировала экс-баскетболиста на 30 матчей за домашнее насилие

Согласно данным уголовного дела, Бриджес неоднократно поднимал руку на свою жену при детях. Спортсмену могут выдвинуть обвинение в совершении преступления, связанного с причинением вреда матери ребенка, и два обвинения в жестоком обращении с ребенком в обстоятельствах или условиях, которые могут привести к серьезным телесным повреждениям или смерти. Позднее спортсмен был освобожден под залог.