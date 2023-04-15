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Определились все пары Восточной конференции НБА

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» завершился матч плей-ин в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась со счётом 102:91 в пользу хозяев паркета.

Определились все пары Восточной конференции НБА
© GETTY IMAGES

После этого матча определились все пары Восточной конференции НБА.

Восточная конференция:

«Милуоки Бакс» — «Майами Хит».

«Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс».

«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс».

«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс».

Победитель первой пары встретится с победителем четвёртой пары. Соответственно, другой полуфинал конференции будет состоять из победителей второй и третьей пары. На всех стадиях плей-офф будут проходить серии до четырёх побед.

Плей-офф стартует уже сегодня, 15 апреля в 20:00 по мск, матчем «Сиксерс» — «Нетс».

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